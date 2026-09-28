En el marco de un delicado equilibrio diplomático, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, reeditó la postura del país vecino respecto a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Aunque el funcionario ratificó la posición histórica de apoyo a la pretensión territorial argentina, sus recientes declaraciones generaron repercusiones institucionales al validar activamente la continuidad del comercio bilateral y los proyectos de conexión insular que se desarrollan desde el sur trasandino.

Durante una entrevista concedida a la cadena regional Polar TV de Magallanes, Barros Tocornal sostuvo que Santiago respalda una resolución “pacífica y civilizada” a través de negociaciones bilaterales entre Buenos Aires y Londres, enfatizando la necesidad de contemplar la voluntad e intereses de los habitantes del archipiélago y calificando al Reino Unido como un «país amigo» que ejerce la administración de hecho de las islas desde hace casi dos siglos.

La controversia por el corredor comercial y los compromisos regionales

El eje del contrapunto radica en las iniciativas comerciales en marcha entre la ciudad chilena de Punta Arenas y Puerto Argentino. En particular, la reciente firma de un acuerdo entre la firma naviera chilena Eastern Islands y las autoridades británicas del archipiélago para habilitar una ruta marítima de abastecimiento y carga generó inquietud en las cancillerías de la región.

Frente a este escenario, el titular de la cartera de Defensa defendió la legalidad del intercambio:

Autonomía comercial: Aseguró que la comunidad de Magallanes cuenta con pleno derecho de ejercer actividades mercantiles conforme a la legislación vigente.

Recursos naturales: Admitió que la exploración petrolera en el Atlántico Sur constituye un asunto «más conflictivo» que requerirá análisis normativos específicos.

Contradicción con el Mercosur: La postura choca con los compromisos suscriptos en la Declaración del Mercosur de 2011 —de la cual Chile es Estado asociado—, la cual prohíbe el amarre en puertos regionales de buques con bandera de las islas y desalienta la asistencia a la explotación de recursos naturales en áreas en disputa.

Equilibrios de poder y estrategia regional

Las definiciones de Barros Tocornal, formuladas bajo la administración del presidente José Antonio Kast, reflejan una impronta pragmática que busca disociar el apoyo formal al reclamo de soberanía argentino de las dinámicas de integración económica que demanda el sur chileno.

Al reflexionar sobre el balance de fuerzas en el Atlántico Sur, el ministro concluyó que resulta indispensable evitar cualquier escenario de beligerancia o tensión militar en la zona, instando a las partes a encauzar sus controversias exclusivamente dentro de los carriles del derecho internacional y la diplomacia multilateral.

Fuente: A24 (Sección Mundo) / Por Roberto Adrián Maidana

Fotografía / Crédito de imágenes: Fernando Barros Tocornal, ministro de Defensa de Chile: Cortesía / Radio Universidad / Web