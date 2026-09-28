En un gesto de madurez deportiva que busca cerrar la controversia generada tras el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto británico Lando Norris realizó una autocrítica pública y pidió disculpas al argentino Franco Colapinto por las severas acusaciones que lanzó en su contra finalizada la carrera en el circuito callejero de Bakú. El subcampeón mundial de Fórmula 1 reconoció abiertamente que sus declaraciones iniciales sobre el sobrepaso del piloto de Alpine fueron desmedidas y fruto de la frustración del momento.

La polémica se había desencadenado durante las primeras vueltas del trazado azerbaiyano, cuando Colapinto ejecutó un adelantamiento al límite sobre el auto de McLaren para arrebatarle el noveno puesto. La maniobra provocó un leve roce de neumáticos y obligó a Norris a utilizar la vía de escape para evitar un impacto mayor, perdiendo valiosas posiciones en la grilla. En caliente, el británico había exigido una sanción inmediata a los comisarios deportivos de la FIA y tildó el movimiento del joven pilarense de «kamikaze».

La retractación pública y el diálogo privado

Días después del evento y tras una revisión detallada del material de a bordo y los datos de telemetría junto a sus ingenieros, Norris modificó radicalmente su postura antes de las actividades oficiales del Gran Premio de Singapur:

Admisión del error: «Mirando la repetición con calma me di cuenta de que me equivoqué. Franco vio el hueco, se tiró con decisión y mantuvo el auto dentro de los límites. Fue una maniobra agresiva de carrera, pero totalmente limpia. Reaccioné mal por la radio y en la zona de medios», declaró el británico.

Charla privada: El hombre de McLaren reveló además que se contactó directamente con el piloto argentino para dar por superado el incidente: «Hablé con él en privado para disculparme. Es un gran tipo, está haciendo un trabajo fenomenal y no era justo dejar esa imagen sobre su forma de manejar».

La respuesta de Colapinto y la mirada de la categoría

Por su parte, Franco Colapinto restó dramatismo a la situación y valoró las palabras de su rival en el paddock. El piloto bonaerense reafirmó que su estilo de conducción se basa en aprovechar las oportunidades cuando el auto lo permite, especialmente en circuitos urbanos donde los sobrepasos resultan complejos.

La retractación de Norris fue recibida favorablemente en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo internacional, en momentos donde la presión por los puntos en la recta final de la temporada suele elevar la tensión entre las escuderías. Con este gesto, ambos competidores dan por concluido el episodio y enfocan su atención en la preparación para la exigente carrera nocturna en el circuito de Marina Bay.

Fuente: TN (Todo Noticias) / Sección Deportes – Fórmula 1

Fotografía / Crédito de imágenes: Lando Norris y Franco Colapinto en el paddock: AP / Mark Thompson / Getty Images