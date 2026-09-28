Se disputó la 18ª fecha de la Primera División Femenina de la Liga Regional Tresarroyense, con importantes goleadas y una lucha por el campeonato que continúa muy ajustada entre los tres primeros equipos.

Huracán se mantiene en lo más alto de la tabla con 48 puntos tras golear como visitante a Juan E. Barra por 12 a 1. Ayelén Rodríguez y Milena Liébana marcaron tres tantos cada una; Pai Caraballo y Celina Troncoso anotaron dos por cabeza, mientras que Pilar Santarena y Josefina Guerrero completaron la goleada. Mariana Argüello convirtió para el conjunto local.

Independencia continúa como escolta, con 47 unidades, luego de imponerse por 6 a 0 ante Huracán Ciclista. Romina Colantonio fue la figura goleadora con tres conquistas, Daiana Acosta aportó dos y Celeste Baldovino completó el marcador.

Por su parte, Colegiales sigue prendido en la pelea por el título, con 46 puntos, después de superar por 2 a 1 a Garmense. Magalí González convirtió los dos goles del Escolar, mientras que Jazmín Tirone descontó para el conjunto de De la Garma.

En otro de los encuentros del domingo, Argentino derrotó 3 a 1 a Central, con un doblete de Cecilia Miranda y un tanto de Ema Alverdi. Además, El Nacional venció 3 a 0 a Olimpo, con dos goles de Rocío Mansilla y uno de María Mansilla.

La jornada había comenzado el sábado con la victoria de Villa del Parque por 2 a 0 frente a Agrario, gracias a las conquistas de Paulina Cielo y María José Elicheri.

Con estos resultados, la definición del campeonato mantiene una diferencia mínima entre los principales protagonistas: Huracán, Independencia y Colegiales están separados por apenas dos puntos.

Resultados

Fecha 18

EL NACIONAL 3 vs 0 OLIMPO

COLEGIALES 2 vs 1 GARMENSE

CICLISTA 0 vs 6 INDEPENDENCIA

JUAN E BARRA 1 vs 12 HURACAN

AGRARIO 0 vs 2 VILLA

ARGENTINO 3 vs 1 CENTRAL

Posiciones

HURACAN 48

INDEPENDENCIA 47

COLEGIALES 46

GARMENSE 36

ARGENTINO 34

EL NACIONAL 33

VILLA 21

CENTRAL 18

CICLISTA 10

OLIMPO 8

JUAN E BARRA 5

AGRARIO 4

Próxima fecha

Fecha 19

ARGENTINO vs AGRARIO

VILLA vs JUAN E BARRA

HURACAN vs CICLISTA

INDEPENDENCIA vs COLEGIALES

GARMENSE vs EL NACIONAL

CENTRAL vs OLIMPO