Se disputó la 18ª fecha de la Primera División Femenina de la Liga Regional Tresarroyense, con importantes goleadas y una lucha por el campeonato que continúa muy ajustada entre los tres primeros equipos.
Huracán se mantiene en lo más alto de la tabla con 48 puntos tras golear como visitante a Juan E. Barra por 12 a 1. Ayelén Rodríguez y Milena Liébana marcaron tres tantos cada una; Pai Caraballo y Celina Troncoso anotaron dos por cabeza, mientras que Pilar Santarena y Josefina Guerrero completaron la goleada. Mariana Argüello convirtió para el conjunto local.
Independencia continúa como escolta, con 47 unidades, luego de imponerse por 6 a 0 ante Huracán Ciclista. Romina Colantonio fue la figura goleadora con tres conquistas, Daiana Acosta aportó dos y Celeste Baldovino completó el marcador.
Por su parte, Colegiales sigue prendido en la pelea por el título, con 46 puntos, después de superar por 2 a 1 a Garmense. Magalí González convirtió los dos goles del Escolar, mientras que Jazmín Tirone descontó para el conjunto de De la Garma.
En otro de los encuentros del domingo, Argentino derrotó 3 a 1 a Central, con un doblete de Cecilia Miranda y un tanto de Ema Alverdi. Además, El Nacional venció 3 a 0 a Olimpo, con dos goles de Rocío Mansilla y uno de María Mansilla.
La jornada había comenzado el sábado con la victoria de Villa del Parque por 2 a 0 frente a Agrario, gracias a las conquistas de Paulina Cielo y María José Elicheri.
Con estos resultados, la definición del campeonato mantiene una diferencia mínima entre los principales protagonistas: Huracán, Independencia y Colegiales están separados por apenas dos puntos.
Resultados
Fecha 18
EL NACIONAL 3 vs 0 OLIMPO
COLEGIALES 2 vs 1 GARMENSE
CICLISTA 0 vs 6 INDEPENDENCIA
JUAN E BARRA 1 vs 12 HURACAN
AGRARIO 0 vs 2 VILLA
ARGENTINO 3 vs 1 CENTRAL
Posiciones
HURACAN 48
INDEPENDENCIA 47
COLEGIALES 46
GARMENSE 36
ARGENTINO 34
EL NACIONAL 33
VILLA 21
CENTRAL 18
CICLISTA 10
OLIMPO 8
JUAN E BARRA 5
AGRARIO 4
Próxima fecha
Fecha 19
ARGENTINO vs AGRARIO
VILLA vs JUAN E BARRA
HURACAN vs CICLISTA
INDEPENDENCIA vs COLEGIALES
GARMENSE vs EL NACIONAL
CENTRAL vs OLIMPO