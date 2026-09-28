Se completará esta tarde la séptima fecha del Clausura RVD 75 aniversario de Primera división con la visita del líder Olimpo a Once Corazones de Indio Rico como el más saliente de la fecha

El Aurinegro viene de 5 victorias en fila y buscará continuar de racha ante el Azul que lucha por sumar y esquivar el descenso

Huracán marcha como escolta y recibirá en el Bottino a Villa del Parque en otro juego destacado de este domingo, el Globo intentará seguir sumando de a 3 para mantenerse en la pelea por el título, mientras los del Bosque irán por un triunfo clave que los habilite nuevamente a ser candidatos

El otro equipo que está en la pelea del título es Huracán Ciclista, que tendrá un duro rival en el Zubiri cuando visite a Colegiales, que con paso inseguro deambula en mitad de tabla; para el Globo chavense es imperiosa la necesidad de la victoria, porque otro resultado le restará muchas chances para ser campeón

San Martín, angustiado por el promedio recibe en su Prado Español a Boca, ya sin aspiraciones para lo que resta de la temporada. El Santo necesita sumar para evitar el descenso, el Xeneize sin objetivos claros para el resto del torneo es una incógnita

Por último, Independencia recibe a Quilmes en el estadio del Ventarrón en un partido donde los puntos valen mucho para ambos pensando en el futuro, con lo que se espera un buen espectáculo entre ambos

La fecha se inició el sábado 19 con el triunfo de El Nacional sobre Echegoyen por 2 a 0

Programa

HURACAN vs VILLA

Aidan Codagnone

COLEGIALES vs HURACAN CICLISTA

Terna de Bahia Blanca

ONCE CORAZONES vs OLIMPO

Marcos Porras

SAN MARTIN vs BOCA

Leonardo Carrizo

INDEDEPENDENCIA vs QUILMES

Marcial Frelis