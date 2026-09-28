Se completó la novena fecha del torneo Clausura RVD 75 aniversario de la Segunda división de la Liga que sirvió para proclamar a Agrario como campeón del torneo y del Oficial de la temporada
Con casi todo definido, al campeonato le resta confirmar el sexto club que podrá disputar la Liguilla por un lugar en la Promoción y tras los resultados de esta fecha quedó un mano a mano entre Central y Cascallares
En el Carlos Appas, Copetonas se puso en ventaja a poco de iniciado el juego, pero con el correr de los minutos el Verde logró con dos goles de Baltazar Caparros dar vuelta el resultado y quedarse con 3 puntos muy valiosos que lo hicieron trepar en la tabla general
Síntesis
COPETIONAS 1 vs GARMENSE 2
Goles: Genaro Khol (Cop), Baltazar Caparrós (Gse), Baltazar Caparros (Gse)
Incidencias: No hubo
Cuarta división: 3 x 1
Arbitro: Iván Lazarte
ALUMNI 2 vs JUAN E BARRA 1
Goles: Nicolas Catalini (JEB) en contra, Leonel Cordoba (Al), Martín Gómez de Sarabia (JEB)
Incidencias: No hubo
Cuarta división: no se disputó
Arbitro: José García
UNION 1 vs ARGENTINO 2
Goles: Maico Gutiérrez (AJ) de penal, Agustin Urban (U) de penal, Sergio Pinella (AJ)
Incidencias: Expulsado Cristian Peralta (AJ), expulsado Franco García (AJ)
Cuarta división: 2 x 2
Arbitro: Juan Bustos
ACDC 0 vs CENTRAL 3
Goles: Marcos Leguizamon (DC), Eric Cuenca (DC), Axel Gijsberts (DC)
Incidencias. No hubo
Cuarta división: 3 x 1
Arbitro: Hugo Plaza
AGRARIO 2 vs CLAROMECO 1
Goles: Juan Izquierdo (Ag), Fantino Peralta (Cl), Sócrates Courtil (Ag)
Incidencias: No hubo
Cuarta división: 0 x 1
Arbitro: Luciano García
Posiciones
AGRARIO 23
CLAROMECO 15
CENTRAL 15
GARMENSE 15
UNION 13
ALUMNI 12
ARGENTINO 11
CASCALLARES 9
ACDC 5
COPETONAS 3
JUAN E BARRA 2
Liguilla
AGRARIO 48
ALUMNI * 35
CLAROMECO * 31
GARMENSE * 29
UNION * 28
ARGENTINO * 27
CENTRAL * 20
CASCALLARES 17
COPETONAS 13
JUAN E BARRA 12
ACDC 12
* clasificados
Próxima fecha
Fecha 10
CASCALLARES vs AGRARIO
CLAROMECO vs ACDC
CENTRAL vs UNION
ARGENTINO vs ALUMNI
JUAN E BARRA vs COPETONAS
Libre: GARMENSE