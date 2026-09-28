El torneo Clausura RVD 75 aniversario de Primera división entra en el último cuarto y tres equipos están firmes peleando por el título: Olimpo, Huracán y Huracán Ciclista

El Aurinegro sumó la sexta victoria en fila tras sufrir en el Pasanante frente a Once Corazones que se puso en ventaja y fue un hueso muy duro de roer; sin embargo el equipo conducido por Sergio Amestoy no perdió la línea, llegó al empate y en el complemento hizo méritos para llevarse los 3 puntos, no obstante el partido parecía que terminaba empatado, salvo una jugada clave en el minuto 91 que derivó en la pena máxima que Galabert transformó en la victoria por 2 a 1

En el Bottino, Huracán y Villa protagonizaron un duelo clave de dos equipos con pretensiones, el trámite resultó anodino y la magia, aun intacta de un jugador como Chicho Ciccioli lo destrabó con un golazo y luego el Globo redondeó una gran victoria por 2 a 0 para mantenerse en la segunda posición de la tabla

En el Zubiri, Ciclista llegó con la urgencia de no ceder puntos, dado que aún tiene que recortar 6 unidades a Olimpo, dentro de ese plan arrancó mejor que Colegiales, se puso en ventaja y luego dejó crecer a su rival que llegó a la igualdad; en el complemento jugaba mejor el Escolar, pero Ciclista volvió a marcar la diferencia y terminó aguantando el resultado, fue triunfo de 2 a 1 para Huracán Ciclista que espera en Cháves por Huracán y Olimpo, nada menos

En lo que respecta al descenso, no sumó Once Corazones que perdió en su cancha frente al líder, y tampoco sumó San Martín que cayó ante Boca por 1 a 0 y sigue muy comprometido con el promedio.

El Santo tiene en el horizonte a QUIlmes (V), El Nacional (L), Independencia (V) y cierra con Echegoyen (L) sabiendo que al menos deberá ganar dos de los cuatro si desea permanecer en la categoría

Independencia y Quilmes protagonizaron un empate en un gol tras un partido muy disputado en el que no pudieron sacarse ventajas

La fecha se inició el sábado pasado con el triunfo de El Nacional por 2 a 0 ante Recreativo Echeogyen que aún depende de la calculadora para evitar la promoción

Síntesis

HURACAN 2 vs VILLA DEL PARQUE 0

Goles: Juan Martín Ciccioli (H), Lautaro Domínguez (H)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 5 x 3

Arbitro: Aidan Codagnone

COLEGIALES 1 vs HURACAN CICLISTA 2

Goles: Joaquin Arrachea (HC), Owen Toso (Col), Augusto Ontíveros (HC)

Incidencias: Expulsado Maximiliano Taviéres (HC)

Tercera división: 1 x 3

Arbitro: Facundo Gorosito (Bahía Blanca)

ONCE CORAZONES 1 vs OLIMPO 2

Goles: Ian Emanuelle (OC), Juan Santa Cruz (Ol), Enzo Galabert (Ol) de penal

Incidencias: no hubo

Tercera división: 2 x 0

Arbitro: Marcos Porras

SAN MARTIN 0 vs BOCA 1

Gol: Lucas Sánchez (BJ)

Incidencias: expulsado Benjamin Osses (SM), expulsado Tomas Allende (BJ)

Tercera división: 0 x 1

Arbitro: Leonardo Carrizo

INDEPENDENCIA 1 vs QUILMES 1

Goles: Gino Aberastegui (DI), Juan Sosa (Q) de penal

Incidencias: No hubo

Tercera división: 4 x 1

Arbitro: Marcial Frelis

EL NACIONAL 2 vs ECHEGOYEN 0

Goles: Alejo San Roman (EN), Dante García (EN)

Incidencias: expulsado Diego Argonz (EN)

Tercera división: no se disputó

Arbitro: José García

Posiciones

OLIMPO 19

HURACAN 17

HURACAN CICLISTA 13

VILLA DEL PARQUE 10

QUILMES 9

BOCA 9

EL NACIONAL 9

INDEPENDENCIA 8

COLEGIALES 7

ECHEGOYEN 7

ONCE CORAZONES 4

SAN MARTIN 3

Próxima fecha

Fecha 8

EL NACIONAL vs INDEPENDENCIA

QUILMES vs SAN MARTIN

BOCA vs ONCE CORAZONES

OLIMPO vs COLEGIALES

HURACAN CICLISTA vs HURACAN

ECHEGOYEN vs VILLA DEL PARQUE

Fotos; FM Aboríguen Indio Rico y Redes club Huracán