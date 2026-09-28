En el marco del programa permanente de educación y concienciación ambiental, la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) abrió nuevamente sus puertas para recibir a delegaciones escolares. En esta oportunidad, los alumnos y alumnas del Jardín de Infantes Nº 913 realizaron una visita guiada por las instalaciones para conocer de primera mano el circuito de gestión de los materiales reciclables.

Durante el recorrido, los niños y sus docentes pudieron observar de manera directa el funcionamiento operativo de la planta, el trabajo de clasificación manual que realiza el personal de la nave central y el posterior proceso de enfardado de los materiales recuperados para su reincorporación al ciclo productivo.

La separación en origen como pilar operativo

Desde la Dirección de Gestión Ambiental remarcaron la importancia pedagógica y comunitaria de estas jornadas. Las autoridades recordaron que, al tratarse de un proceso de segregación predominantemente manual, el trabajo de los operarios depende en gran medida de la correcta colaboración ciudadana en los hogares.

En ese sentido, enfatizaron que la diferenciación primaria entre residuos secos (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) y húmedos (restos orgánicos e higiénicos) resulta la clave fundamental para optimizar la capacidad operativa de la planta, elevar las tasas de recuperación de insumos y mejorar las condiciones laborales del personal.

Canal de contacto para instituciones

Para los establecimientos educativos, organizaciones sociales o vecinos interesados en coordinar visitas guiadas o solicitar charlas informativas de educación ambiental, el municipio mantiene abiertos los siguientes canales de atención: