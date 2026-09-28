A la espera de un llamado a negociar en paritarias, los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires ya tienen definido el cronograma de cobro correspondiente a los salarios de septiembre.

Sin aumento ya que no hubo oferta este mes, los pagos comenzarán el miércoles 30 de septiembre y se extenderán hasta el 7 de octubre.

Cabe recordar que la gestión de Axel Kicillof aplicó su última suba de 7% escalonada, con un 5% para julio y otro 2% para agosto (a cobrar en el sueldo de septiembre).

Mientras que en octubre no hubo ajuste, los gremios deberán aspirar a recuperar “lo perdido” en el cobro de noviembre.

En el caso de los sueldos a cobrar, el primer turno será para los empleados de la Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda, que percibirán sus haberes el 30 de septiembre. Mientras que los últimos serán, como es habitual, los docentes.

(Con información de DIB)