El concejal Gustavo Moller, de Unión, Renovación y Fe, dialogó con Radio 3 Continental sobre la actualidad política de Tres Arroyos, la gestión del intendente Pablo Garate y el escenario nacional. Además, cuestionó la incorporación de Roxana Calvo a La Libertad Avanza y se refirió a su futuro político.

En relación con el gobierno municipal, Moller consideró que la gestión enfrenta importantes dificultades económicas, producto de la situación general del país. Mencionó la pérdida del poder adquisitivo, el atraso salarial, el aumento de las tarifas y las limitaciones para ejecutar obras de envergadura. En ese contexto, sostuvo que, en líneas generales, el Ejecutivo local viene sobrellevando las dificultades.

Sobre su trabajo legislativo, explicó que prefiere el diálogo directo con los funcionarios antes que la presentación de proyectos de comunicación. Según señaló, muchas veces las gestiones personales permiten encontrar soluciones más efectivas que los planteos públicos realizados durante las sesiones del Concejo Deliberante.

Respecto del pase de Roxana Calvo del Movimiento Vecinal a La Libertad Avanza, concretado el viernes pasado, Moller manifestó sus diferencias con la decisión. Consideró difícil compatibilizar la defensa de los intereses de Tres Arroyos con la política económica del Gobierno nacional, al que responsabilizó por las restricciones de recursos que afectan a los municipios.

También formuló críticas al programa económico nacional, particularmente por el manejo de la deuda, el pago de intereses y la política de ajuste. Según su interpretación, el equilibrio fiscal que presenta el Gobierno es frágil y las medidas implementadas no están ofreciendo los resultados esperados.

Finalmente, al ser consultado sobre su futuro político, confirmó que intentará volver a ser candidato. Reconoció las dificultades de construir una alternativa por fuera de los partidos tradicionales en un escenario de fuerte polarización, aunque aseguró que continuará participando, ya sea como candidato o acompañando a otro espacio de trabajo.

Moller defendió la posibilidad de mantener posiciones independientes y cuestionar tanto al oficialismo nacional como al peronismo, sin quedar identificado necesariamente con ninguno de los dos sectores.