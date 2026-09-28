El Club Marea Roja se encuentra ultimando los preparativos para la sexta edición de las 6 Horas de Pesca a la Variada, con excepción del chucho, que se desarrollará el domingo 11 de octubre, de 10 a 16, en las playas de Reta. En diálogo con Radio 3 Continental, Gastón Iudice destacó las buenas expectativas para esta nueva edición.

El dirigente señaló que las excelentes condiciones de pesca registradas durante los últimos días en las costas de la región generan entusiasmo entre los organizadores. Además, explicó que, al no contar con una inscripción anticipada, las últimas dos semanas resultan fundamentales para alcanzar una importante convocatoria.

El certamen repartirá 48 millones de pesos en premios, con 20 millones para el ganador, 8 millones para el segundo puesto y 4 millones para el tercero. La escala de premios continuará hasta el décimo lugar de la clasificación principal.

En cuanto a las inscripciones, el valor será de 120.000 pesos para el público general y de 100.000 pesos para los socios. Los interesados podrán anotarse en las casas de pesca o comunicarse a través de las redes sociales del Club Marea Roja.

Iudice también destacó una particularidad del concurso: el chucho queda excluido de la competencia por razones de conservación de la especie. Explicó que su reproducción es lenta y que su población ha disminuido considerablemente en las costas de la región. Por ese motivo, el club busca fomentar su devolución al mar y evitar que su captura sea incentivada mediante premios.

Finalmente, invitó a pescadores y aficionados de toda la región a participar de esta nueva edición, con la expectativa de repetir el éxito del año anterior y convertir la jornada en una verdadera fiesta de la pesca deportiva en Reta.