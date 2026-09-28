El equipo tresarroyense protagonizó una noche memorable por la quinta fecha del certamen al imponerse en un encuentro de altísimo nivel que necesitó de un tiempo suplementario para definir al ganador. Tras igualar en 87 puntos al cabo de los 40 minutos reglamentarios, Alumni fue más efectivo en el cierre y se quedó con el parcial extra por 14 a 10 para sellar el triunfo por 101 a 97.

La gran figura de la noche fue Bautista Besmalinovich, autor de 40 puntos y 3 rebotes, siendo determinante para que el conjunto rojo se quedara con una victoria de enorme valor. También tuvieron destacadas actuaciones Francisco Ortiz, que aportó 18 unidades, y Kevin Zambrano, con 12 puntos.

Los parciales del encuentro fueron 17-20, 20-13, 24-23 y 26-21, lo que llevó el marcador al empate en 87 al finalizar el tiempo reglamentario. En el suplementario, Alumni mostró mayor solidez para quedarse con el festejo y sumar un resultado que lo fortalece en la competencia provincial.

En los otros encuentros disputados por la fecha, Racing de Olavarría venció a Independiente por 77 a 69, mientras que Pueblo Nuevo derrotó a Unión y Progreso por 99 a 92.

Resultados

Fecha 5

RACING 77 vs INDEPENDIENTE 69

ALUMNI 101 (87) vs ESTUDIANTES 97 (87)

PUEBLO NUEVO 99 vs UNION Y PROGRESO 92

Libre vs KIMBERLEY

Posiciones

RACING 9

ALUMNI 9

ESTUDIANTES 7

INDEPENDIENTE 6

KIMBERLEY 5

PUEBLO NUEVO 5

UNION Y PROGRESO 3