Roche reconoció que la noticia tomó por sorpresa a todo el equipo sobre el cierre de la jornada legislativa del viernes, desmintiendo que existieran diferencias irreconciliables en el plano interno. Según explicó, si bien se estaban realizando reacomodamientos habituales para oxigenar el trabajo y rotar cargos, pasadas las horas quedó al descubierto que el verdadero motivo del alejamiento obedeció a aspiraciones personales de la edil en otro grupo político.

Respecto a la titularidad del escaño y la imposibilidad legal de recuperarlo, el titular de la bancada marcó una clara diferencia entre la legislación vigente y la legitimidad de la representación popular. Remarcó que las bancas pertenecen individualmente a los concejales según la Ley Orgánica y no a los partidos políticos, por lo cual no existe un mecanismo normativo para exigir su devolución. No obstante, enfatizó que al haber ingresado por una boleta colectiva correspondía éticamente la renuncia a la banca, advirtiendo además que en caso de que Calvo solicite una licencia en el futuro, el reemplazo sí le corresponderá al siguiente integrante de la lista vecinalista.

Al ser consultado sobre el impacto de esta reestructuración en la dinámica del vecinalismo, Roche descartó de plano cualquier tipo de quiebre institucional y aseguró que el hecho provocó un inmediato respaldo interno. Sostuvo que ante esta situación de crisis el espacio terminó unificándose y recibiendo múltiples muestras de apoyo de dirigentes históricos y nuevos integrantes, entendiendo que la salida de un miembro disconforme permitirá trabajar con mayor comodidad. Asimismo, remarcó que lo único que se llevó la concejal saliente fue el derecho a sentarse en el recinto y emitir su voto, pero no la representatividad ni la historia del partido.

En cuanto al vínculo personal y la comunicación con la edil antes de que se oficializara el traspaso, Roche reveló que mantuvo una conversación directa con ella momentos previos a la difusión pública. Indicó que la concejal le negó rotundamente su pase a La Libertad Avanza apenas media hora antes de que la noticia trascendiera en los medios, por lo que tras la confirmación no volvieron a entablar diálogo. Finalmente, al referirse al sentir de la conducción histórica, el concejal señaló que el exintendente Carlos Sánchez se manifestó profundamente dolido por lo sucedido, calificando la maniobra como una traición al sello que la llevó al Consejo Deliberante, mientras el bloque reorganiza su representación en las distintas comisiones de trabajo.