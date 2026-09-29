La productora cultural Las Goycocheas continúa celebrando la repercusión de “El duende vive”, la obra homenaje a Federico García Lorca que se presentó recientemente con gran acompañamiento del público. En diálogo con Radio 3 Continental, Virginia Goycochea repasó el intenso trabajo detrás de la propuesta y confirmó que el próximo 7 de octubre se realizarán funciones gratuitas especialmente destinadas a estudiantes.

La iniciativa forma parte de un recorrido artístico que comenzó con homenajes a Miguel Hernández y Antonio Machado, y que actualmente se centra en la figura del poeta y dramaturgo español, al cumplirse 90 años de su fusilamiento.

Un trabajo de más de un año

Goycochea explicó que la construcción de la obra demandó un largo proceso de investigación y creación.

“Hace más de un año que comenzamos los ensayos y mucho antes empecé a escribir el guion. Lorca tiene una vida y una obra tan inmensas que siempre sentís que algo queda afuera”, señaló.

Además, destacó el compromiso del elenco, integrado por artistas que se involucraron profundamente con la figura del autor. “Nos atravesó el duende de Lorca total y absolutamente”, afirmó al referirse al proceso creativo compartido con los actores y músicos de la propuesta.

Lorca para las nuevas generaciones

Uno de los principales objetivos del proyecto es acercar la obra de García Lorca a los jóvenes. Por ese motivo, junto a la Dirección de Cultura, el Teatro Municipal y el aporte técnico de Bruno Chiquete y su equipo, se organizaron tres funciones gratuitas para estudiantes de los últimos años del nivel secundario, donde el escritor forma parte de los contenidos curriculares de Literatura.

La jornada del 7 de octubre incluirá una función matutina para alumnos del turno mañana, otra por la tarde para estudiantes del turno tarde y una tercera destinada a institutos terciarios, CRESTA y colegios nocturnos.

Para Goycochea, la vigencia de Lorca sigue siendo indiscutible. “Tiene un mensaje atemporal. Habla de temas que los jóvenes siguen discutiendo hoy: la identidad, la libertad, la vida y la muerte”, expresó durante la entrevista.

La cultura como espacio de reflexión

La directora sostuvo que los adolescentes poseen una gran capacidad de reflexión y que el desafío está en encontrar las herramientas adecuadas para acercarles propuestas culturales significativas.

“No creo que los chicos no piensen. La responsabilidad es nuestra, de los adultos, en cómo les mostramos estas obras para llegar a ellos”, manifestó.

Finalmente, destacó el trabajo colectivo que hizo posible la puesta en escena y agradeció el acompañamiento del Club Español. El elenco está integrado por María Melián, Carlos Martínez, Susana Fernández y Emanuel Nievas, quienes acompañan la propuesta artística dedicada a mantener viva la obra y el legado de Federico García Lorca.