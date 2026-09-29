La comunidad de San Mayol se alista para vivir una jornada festiva e histórica. Con motivo de conmemorar el 119° aniversario de la fundación de la localidad, la delegación municipal junto a instituciones y vecinos invitan a toda la población del distrito de Tres Arroyos y la región a sumarse a los festejos centrales.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 1° de octubre, a partir de las 13:30 horas, en la sede del Museo Histórico de San Mayol, epicentro cultural de la población.

Durante el encuentro se desarrollará el acto protocolar conmemorativo por los 119 años del pueblo, marco en el cual se concretará un hito muy esperado: la inauguración oficial de una nueva sala del Museo Histórico. Esta ampliación institucional representa un paso significativo en los esfuerzos continuos por preservar, documentar y poner en valor el patrimonio identitario y las raíces de la comunidad mayolense.

Como es habitual en las celebraciones del pueblo, tras la parte formal y el recorrido por las nuevas instalaciones, la jornada concluirá con un momento de encuentro comunitario donde se compartirá la tradicional torta de aniversario.

Desde la organización renovaron la invitación a todos los vecinos y visitantes para ser parte de esta fecha tan cara al sentimiento local, pensada para encontrarse, recordar el camino recorrido y proyectar el futuro de la localidad.