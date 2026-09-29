A partir de cuarto año, los estudiantes de las secundarias orientadas de la provincia de Buenos Aires podrán incorporar, antes de egresar, saberes y certificaciones vinculados al mundo del trabajo.

La propuesta les permitirá explorar distintos campos profesionales, formarse en oficios y continuar profundizando esos conocimientos, sin dejar de cursar la escuela.

Así lo estableció la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que creó el Programa PROYECTA PBA, una iniciativa que permitirá a estudiantes de escuelas secundarias orientadas acceder a propuestas de Formación Profesional y avanzar en certificaciones vinculadas con distintos campos laborales mientras completan sus estudios.

El programa se organiza en una trayectoria progresiva que contempla orientación profesional, formación en distintos oficios y propuestas de especialización.

En cuarto año, el esquema prevé el Módulo de Orientación Profesional (MOP), destinado a que los estudiantes puedan explorar sus intereses, conocer diferentes familias profesionales y acercarse a las alternativas de Formación Profesional y educación superior técnica disponibles en su territorio.

El MOP tendrá una carga de 36 horas cátedra, equivalentes a 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros presenciales de tres horas reloj cada uno.

Entre sus objetivos también se encuentra generar experiencias iniciales de aproximación a entornos formativos y socioproductivos.

En quinto y sexto año, los estudiantes podrán acceder a trayectos de Formación Profesional de acuerdo con sus intereses y con la oferta existente en cada territorio. Entre las alternativas mencionadas por la Provincia

figuran formación en electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D, entre otras.

La propuesta para los estudiantes secundarios

La elección del trayecto no estará condicionada por la orientación de la escuela secundaria a la que asiste el estudiante.

La resolución establece que deberán considerarse sus intereses formativos, las oportunidades disponibles en el territorio y la oferta de cada institución.

La propuesta no reemplaza la escuela secundaria ni implica una salida anticipada del nivel.