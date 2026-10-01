El Ente Descentralizado de Claromecó informa a la comunidad que ha iniciado el proceso de instalación de ocho nuevas cámaras de seguridad. Estos dispositivos se integrarán al centro de monitoreo local con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y vigilancia en puntos estratégicos de la localidad.

Esta iniciativa forma parte del plan de mejora continua de los recursos de seguridad pública, permitiendo una mayor cobertura y una respuesta más ágil ante eventuales emergencias o incidentes en la vía pública.

Desde el Ente se destaca la importancia de estas herramientas tecnológicas como un pilar fundamental para garantizar la tranquilidad de los vecinos y visitantes de Claromecó, reafirmando el compromiso con la seguridad ciudadana.