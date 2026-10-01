Se disputó la 2ª fecha del Torneo Oficial de Tríos de 3ª categoría, organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas, con encuentros que volvieron a mostrar una marcada paridad entre los equipos participantes.

Por la Zona A, Club de Pelota superó 15 a 7 a Recreativo Echegoyen “A”, mientras que Sociedad Española derrotó 15 a 4 a Huracán. En esta jornada quedó libre Estudiantes “A”.

En tanto, por la Zona B, Estudiantes “B” cayó 6 a 15 frente a Oriente F.C., mientras que Recreativo Echegoyen “B” venció con claridad a Huracán por 15 a 3. Recreativo Claromecó tuvo fecha libre.

Con dos fechas disputadas, el torneo comienza a mostrar las primeras posiciones y se empieza a vislumbrar qué equipos buscarán meterse en la clasificación a la siguiente ronda, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

La competencia continúa desarrollándose con el objetivo de definir al campeón de la categoría y a los representantes que avanzarán en el certamen.

Resultados – 2ª fecha

Zona A

* Club de Pelota 15 – 7 R. Echegoyen “A”

* S. Española 15 – 4 Huracán

* Libre: Estudiantes “A”

Zona B

* Estudiantes “B” 6 – 15 Oriente F.C.

* R. Echegoyen “B” 15 – 3 Huracán

* Libre: R. Claromecó