Con apenas 7 años de edad y una trayectoria deportiva que comenzó cuando tenía tan solo 3, Felipe, jugador del Club Atlético Huracán de Tres Arroyos, se alista para vivir una de las experiencias más importantes de su incipiente carrera: disputar un prestigioso torneo internacional de hockey sobre patines en la provincia de San Juan, considerada la cuna de este deporte en el país.

El salto a este certamen se gestó tras ser observado por un entrenador sanjuanino durante las competencias habituales de la disciplina. Formado bajo la conducción técnica de sus entrenadores Lautaro y Maiko en las instalaciones del «Globo», el pequeño delantero —que aprendió a patinar especialmente para practicar esta actividad y dejó de lado el básquetbol para dedicarse de lleno al hockey— viajará el próximo 28 de noviembre junto a su familia para instalarse durante una semana en tierras cuyanas.

Allí, el joven deportista tendrá la oportunidad de vestir una nueva camiseta y medirse en pista contra representativos locales y delegaciones internacionales provenientes de Chile, tras haber acumulado rodaje competitivo frente a conjuntos de Miramar y Capital Federal. De regreso en las prácticas semanales de Huracán, Felipe se prepara para este gran desafío con el entusiasmo de seguir aprendiendo y el respaldo incondicional de sus seres queridos y su club.