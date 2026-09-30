Frente a la caída de las ventas de carne vacuna, los consumidores se han volcado hacia opciones más económicas como el pollo y el cerdo. Para contrarrestar esta situación, el comercio implementa estrategias basadas en promociones, ofertas y la venta de medias reses o cortes fraccionados listos para freezer.

Con 36 años de trayectoria ininterrumpida, el referente del negocio destacó que se adaptan permanentemente a los cambios de consumo. Además de los cortes tradicionales, apostaron fuertemente a la elaboración propia de productos de calidad y a mantener un sector básico de almacén y bebidas para el cliente cotidiano.

En cuanto a las preferencias de los compradores, los clásicos asado, vacío y matambre siguen liderando las ventas de fin de semana. Asimismo, la implementación de cuentas corrientes y promociones bancarias diarias permitió distribuir el consumo de manera más equilibrada a lo largo de toda la semana.