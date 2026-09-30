Con el objetivo de visibilizar esta condición y concientizar a la comunidad, se llevará a cabo una barrileteada federal impulsada por el doctor Sosa. El evento local tendrá lugar el próximo 4 de octubre a las 15 horas en el sector ubicado detrás del predio de la Fiesta del Trigo.

Esta iniciativa forma parte de una red federal e internacional que conecta a agrupaciones de distintos puntos del país como Nueve de Julio, Córdoba, Arenales y La Pampa, además de centros especializados en España. La actividad busca dar visibilidad a una condición invisible y promover una mayor comprensión sobre el tema.

Durante la entrevista, se remarcó que la dislexia no es un problema de inteligencia, sino un trastorno específico del aprendizaje donde los niños procesan la información a otro ritmo y de manera más visual. Personalidades reconocidas mundialmente como Albert Einstein, Jennifer Aniston y Tom Cruise demostraron que es posible desarrollarse plenamente teniendo esta condición.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de una mayor capacitación docente para adaptar tanto los métodos de enseñanza cotidianos como las evaluaciones escolares. Como parte de las actividades del mes, el 8 de octubre a las 18 horas se realizarán convocatorias en la Estatua de la Libertad en conmemoración del día dedicado a esta temática.