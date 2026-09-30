Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector productivo local y regional, el Centro de Capacitación del Parque Industrial de Tres Arroyos albergará la jornada formativa titulada “Sistemas de Gestión ISO: la llave para abrir mercados y ser más eficientes”. El encuentro, de carácter presencial y totalmente gratuito, se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, en el horario de 16:00 a 18:00.

La iniciativa es impulsada por la firma Academia LENOR y cuenta con la colaboración directa de la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Estrategia Productiva y Coordinación del Parque Industrial. Durante el taller se analizarán los aspectos clave que implica la implementación de normativas ISO, sus exigencias operativas y el valor estratégico que representan a la hora de cumplir con las exigencias de grandes clientes, participar en licitaciones y acceder a mercados internacionales de exportación.