Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector productivo local y regional, el Centro de Capacitación del Parque Industrial de Tres Arroyos albergará la jornada formativa titulada “Sistemas de Gestión ISO: la llave para abrir mercados y ser más eficientes”. El encuentro, de carácter presencial y totalmente gratuito, se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, en el horario de 16:00 a 18:00.
La iniciativa es impulsada por la firma Academia LENOR y cuenta con la colaboración directa de la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Estrategia Productiva y Coordinación del Parque Industrial. Durante el taller se analizarán los aspectos clave que implica la implementación de normativas ISO, sus exigencias operativas y el valor estratégico que representan a la hora de cumplir con las exigencias de grandes clientes, participar en licitaciones y acceder a mercados internacionales de exportación.
La convocatoria está especialmente dirigida a titulares de empresas, gerentes y responsables de áreas de calidad, producción, medio ambiente, seguridad e higiene de la ciudad y la zona. Dado que la actividad cuenta con cupos limitados, los interesados deberán realizar una inscripción previa de manera virtual a través de la web oficial de Academia LENOR (
academialenor.com), o contactarse con la organización al correo
iliana.diaz@lenorgroup.com, al teléfono (+54 9 2983) 357753, o a la Coordinación del Parque Industrial al (2983) 610605.