En lo que constituye un logro histórico para la ganadería y el comercio exterior de la Argentina, el Gobierno nacional confirmó la reapertura formal del mercado de Japón para los productos cárnicos bovinos provenientes de todo el territorio nacional, extendiendo la autorización más allá de la Patagonia. El entendimiento sanitario alcanzado tras negociaciones iniciadas en 2024 pone fin a un bloqueo de más de 20 años sobre las zonas de producción con vacunación antiaftosa.

El acuerdo establece las pautas sanitarias específicas para el ingreso de carne vacuna fresca y lengua bovina, abriendo la puerta a un destino de alto poder adquisitivo e importante volumen de importación que demanda más de 3.000 millones de dólares anuales en cortes cárnicos. Hasta este anuncio, la nación asiática solo permitía la compra de carne producida al sur del río Colorado, región reconocida técnicamente como libre de aftosa sin vacunación.

Desde el Ministerio de Economía destacaron la relevancia de esta habilitación, señalando que la decisión valida la rigurosidad del sistema de control sanitario argentino y fortalece la inserción internacional del país en plazas de alta exigencia. Para facilitar la transición en la operatoria exportadora, las autoridades fijaron un período de dos meses en el cual coexistirán los Certificados Veterinarios Internacionales (CVI) vigentes hasta la adopción exclusiva de los nuevos modelos consensuados.

La apertura japonesa representa una oportunidad clave para dinamizar la cadena ganadera, elevar el valor agregado de las exportaciones primarias y posicionar la carne vacuna argentina en uno de los mercados gastronómicos más exigentes del mundo.

Fuente: Infocampo / Ministerio de Economía de la Nación.

Fotografía: Archivo Infocampo / Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.