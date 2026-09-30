Tras un proceso de investigación, la comunidad educativa seleccionó cuatro opciones: Alicia Moreau de Justo, Rosario Vera Peñalosa, Juana Azurduy y la docente local Lila Moreno.

La votación abierta a toda la comunidad se realizará este viernes 2 de octubre, de 8:30 a 16:30 horas, de manera presencial en la sede de calle Belgrano 145 o a través de un enlace digital. El resultado obtenido será elevado a la Dirección General de Cultura y Educación, organismo que tendrá la decisión final para la formalización del nombre.

Actualmente, la institución cuenta con 141 alumnos distribuidos en diferentes salas y turnos. Ante la baja tasa de natalidad, este año implementaron con éxito un proyecto de bimodalidad de jornada extendida de 8 a 16 horas para dar respuesta a las necesidades laborales de las familias.