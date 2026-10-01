Unos 300 barberos de distintos puntos del país y del exterior participarán este fin de semana en Tres Arroyos del encuentro internacional “El Proceso”, una propuesta que reunirá capacitación, exhibiciones y referentes de la industria de la barbería.

El evento tendrá su apertura este sábado desde las 19 en el Polideportivo Municipal, con una actividad abierta y gratuita para el público, donde se dará la bienvenida a los participantes y se podrá conocer de cerca el mundo de la barbería.

En diálogo con Radio 3 Continental, Tomás Pereyra, uno de los organizadores, explicó que esta será la cuarta edición del encuentro, que tuvo sus primeras dos ediciones en Tres Arroyos, luego se trasladó a Tucumán y ahora regresa a la ciudad con una propuesta que definió como “deluxe”.

La convocatoria contará con importantes referentes internacionales de la actividad, entre ellos quien fue elegido como mejor barbero del mundo, que llegará nuevamente a Tres Arroyos. Además, participarán profesionales provenientes de México, Guatemala y otros lugares.

El domingo será el turno de la Masterclass en el Teatro Municipal, con demostraciones de cortes, videos, modelos sobre el escenario y exposiciones de los profesionales invitados. La jornada incluirá también charlas sobre los procesos personales y profesionales necesarios para crecer dentro del oficio.

El lunes, en tanto, se desarrollará una jornada privada con grupos reducidos, en la que los exponentes brindarán capacitaciones más personalizadas. También habrá una experiencia educativa en el Polideportivo, con la participación de las marcas que acompañan el encuentro, destinada a quienes no puedan acceder a las capacitaciones privadas.

Como cierre, el lunes se realizará además la final del reto “Ema Medina 2026”, una competencia que tendrá a dos participantes disputando el primer puesto.

Pereyra destacó el trabajo realizado durante los últimos meses para organizar la llegada de los visitantes y resolver cuestiones vinculadas al alojamiento. Desde marzo, los organizadores vienen trabajando en la convocatoria y en la logística del encuentro, incluyendo información sobre hoteles, casas y departamentos disponibles en la ciudad.

Una actividad que también busca fortalecer la comunidad

Más allá de la capacitación, “El Proceso” apunta a recuperar y fortalecer el espíritu de comunidad entre los barberos de Tres Arroyos. Pereyra recordó que junto a su socio Jhons fueron pioneros en la organización de este tipo de encuentros y planteó la necesidad de volver a generar espacios de integración entre los profesionales locales.

Durante la entrevista también contó parte de su propia historia y explicó que decidió convertirse en barbero a partir de un cambio personal que experimentó luego del nacimiento de su hijo. Ese proceso de transformación será parte de su presentación en el Teatro Municipal, donde buscará compartir su experiencia como una historia que pueda inspirar a otras personas.

“Creo que toda persona tiene una historia para inspirar a otra persona”, expresó Pereyra, al destacar uno de los conceptos centrales que atraviesan el encuentro.

La organización informó además que continúa abierta la convocatoria para modelos y para marcas de ropa masculina que quieran instalar stands en el Polideportivo. La intención es sumar propuestas y generar también un espacio de participación para comercios y emprendedores de Tres Arroyos.

La primera actividad será este sábado a las 19 horas en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita, dando inicio a un fin de semana que reunirá a profesionales y aficionados de la barbería de distintos lugares.