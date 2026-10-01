En una resolución histórica que une el ámbito académico con el sentimiento popular, la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Andrés Messi. La medida, aprobada por el Consejo Superior de la institución, constituye el reconocimiento de mayor jerarquía que concede la universidad y busca homenajear tanto la trayectoria deportiva del astro rosarino como los valores éticos y de representatividad que encarna para la sociedad argentina.

Según detalla el texto oficial de la resolución, los fundamentos de la distinción remarcan que la carrera del capitán nacional representa «un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina». Asimismo, el documento repasa la conquista del ciclo que condujo al conjunto nacional a la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato mundial en 2026, marcando un hito de cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, fundamentó la decisión destacando el impacto humano del futbolista por sobre las marcas numéricas: «Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional». En la misma línea, el vicerrector Emiliano Yacobitti enfatizó que el galardón «trasciende su carrera futbolística; es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad».

La entrega formal del diploma y la medalla correspondiente se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, en la antesala del encuentro amistoso frente a Benín que marcará el cierre de la etapa del capitán vistiendo la camiseta albiceleste.

Fuente: Noticias Telefe (telefe noticias) / Agencia Noticias Argentinas (NA) y comunicado del Consejo Superior de la UBA.