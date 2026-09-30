a Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) culminó con éxito su trigésima edición en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando un récord histórico de convocatoria con más de 143.000 visitantes a lo largo de sus cuatro jornadas. La cita revalidó su rol como el principal punto de encuentro del sector a nivel regional, al albergar la representación de las provincias argentinas, 1.697 expositores y delegaciones provenientes de 64 países de todo el mundo.

“Llegar a la 30ª edición de FIT es un orgullo enorme y una gran responsabilidad hacia el futuro. Durante cuatro jornadas volvimos a demostrar que el turismo tiene una enorme capacidad para generar oportunidades, conectar destinos, impulsar negocios y construir nuevas experiencias”, afirmó Andrés Deyá, presidente de la FIT, destacando el espíritu transformador de la feria.

Uno de los pilares de esta edición fue el Foro Internacional de Turismo Deportivo, iniciativa impulsada en conjunto por ONU Turismo, FIT América Latina, FAEVYT, Visit Buenos Aires y el Gobierno porteño. El espacio de debate contó con la participación de autoridades como Ion Vilcu (ONU Turismo), Valentín Díaz Guilligan, Fabián Turnes y Andrés Deyá, junto con destacadas figuras del deporte de elite como Magui Aicega, ex capitana de Las Leonas, y Luis Scola, referente del básquetbol argentino y CEO del Pallacanestro Varese. Los expositores profundizaron sobre el impacto económico, social y la gestión de grandes eventos deportivos en los destinos turísticos.

La feria también sirvió como escenario para una amplia comitiva institucional y política. Encabezados por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; el titular de FAEVYT, Ezequiel Barberis, y el propio Andrés Deyá, un numeroso grupo de senadores nacionales recorrió las instalaciones, entre ellos Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich y Mariana Juri.

En el ámbito profesional y académico, el balance registró más de 150 disertaciones distribuidas en cinco auditorios. El motor comercial de la feria volvió a marcar números destacados: en las Rondas de Negocios del Visit Argentina Business Hub se concertaron 4.142 citas profesionales, mientras que a través de la plataforma digital FIT B2B se canalizaron 9.348 solicitudes de reuniones.

Con los objetivos cumplidos y la mirada puesta en la continuidad del crecimiento del sector, la organización confirmó formalmente que la 31ª edición de la FIT se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre de 2027 en Buenos Aires.