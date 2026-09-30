En un hecho cargado de tensión y misterio en una de las rutas aéreas más sensibles del planeta, el vuelo FZ1073 de la aerolínea Flydubai, que cubría el trayecto entre Dubái y Tel Aviv con unos 150 pasajeros a bordo, debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, tras un violento altercado en plena cabina de mando.

El incidente ocurrió cuando la aeronave volaba a 34.000 pies de altura y comenzó un brusco descenso de más de 17.000 pies en apenas un par de minutos, provocando momentos de auténtico pánico entre los ocupantes. Según los primeros reportes y testimonios recabados por medios internacionales, la conmoción se desató cuando el copiloto, de nacionalidad omaní, apuñaló al piloto de origen emiratí y desconectó el sistema de piloto automático. Durante la lucha, el comandante logró activar los micrófonos de auxilio, permitiendo que los pasajeros escucharan los gritos e intervinieran para evitar una tragedia mayor.

La pérdida repentina de altura y la interrupción en las comunicaciones encendieron de inmediato las alarmas de seguridad internacional. Ante el temor inicial de un secuestro o de una interferencia ilícita con fines terroristas, el gobierno de Israel llegó a desplegar aviones de combate de manera preventiva para custodiar el trayecto de la máquina comercial. Finalmente, el control del Boeing pudo ser recuperado gracias a la rápida intervención de otros pilotos que viajaban a bordo como pasajeros o tripulación de relevo, evitando que la aeronave colisionara.

Tras el aterrizaje forzoso en suelo saudí, las fuerzas de seguridad locales rodearon la máquina en la pista. Autoridades de la compañía y diplomáticos confirmaron que tanto los pasajeros como el resto de la tripulación se encuentran a salvo y sin heridas de gravedad. En tanto, organismos de aviación civil e inteligencia abrieron una profunda investigación internacional para esclarecer las motivaciones del agresor y determinar si se trató de un atentado terrorista frustrado en pleno aire.

Fuente: A24 / Agencias internacionales (Noticias Argentinas y CNN).

Fotografía: Gentileza CNN / A24.com / Prensa Aviación.