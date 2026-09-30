En medio del recrudecimiento de las tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por el control y aprovechamiento de los recursos naturales en el Atlántico Sur, la compañía británica Rockhopper Exploration confirmó que mantiene inalterable su planificación para iniciar la extracción comercial de crudo en las Islas Malvinas a partir del año 2028. La firma posee una participación del 35% en el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte del archipiélago, proyecto que impulsa conjuntamente con la firma Navitas Petroleum.

La postura de la firma energética se produce como respuesta directa al paquete de medidas punitivas y denuncias judiciales anunciado por el Poder Ejecutivo argentino. Las disposiciones impulsadas por la gestión nacional incluyeron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncias penales por explotación ilegal de hidrocarburos, el envío al Congreso de una nueva Ley de Soberanía e inhabilitaciones administrativas para operar o contratar en territorio continental. Asimismo, la Cancillería argentina intimó al Reino Unido y advirtió con recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en caso de no frenarse las maniobras unilaterales.

Pese al embate legal y económico de Buenos Aires, desde la directiva de Rockhopper aseveraron que los impedimentos normativos argentinos no impactarán en el desarrollo financiero ni operativo del yacimiento Sea Lion. La firma recordó que mantiene licencias de exploración sobre la zona y respaldó la viabilidad del proyecto amparada en el marco normativo impuesto por la administración colonial británica en las islas.

Por su parte, el Gobierno británico respaldó a las empresas involucradas al calificar de «inaceptables» las sanciones argentinas, al tiempo que el Ejecutivo argentino reafirmó sus derechos soberanos e imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Fuente: TN Política (Todo Noticias) / Agencias informativas.

Fotografía: Gentileza Navitas Petroleum / Archivo TN.