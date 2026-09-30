En una medida orientada a amortiguar la presión sobre los precios al consumidor y evitar un traslado directo a las estaciones de servicio, el Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente por un mes el incremento de los tributos específicos que gravan a los combustibles líquidos. Con esta resolución, las actualizaciones pendientes en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) pasarán a regir recién a partir del próximo mes de noviembre.

La medida busca mitigar el traslado a precios en el surtidor en un contexto de búsqueda de estabilidad macroeconómica. A pesar de los ajustes parciales aplicados de manera gradual a lo largo de la gestión, la estructura impositiva del sector aún arrastra actualizaciones demoradas que corresponden a los períodos 2024 y 2025, a las cuales se sumaron los índices inflacionarios del presente año.

De este modo, las autoridades nacionales procuran atenuar el impacto del costo logístico y de transporte en el índice general de precios. No obstante, el comportamiento final de las pizarras durante el mes dependerá de las decisiones comerciales que adopten las petroleras en función de variables internacionales como la cotización del petróleo crudo, el tipo de cambio y los costos de los biocombustibles.

Fuente: TN (Todo Noticias / TN Economía). Fotografía: Archivo TN / Agencia Noticias Argentinas (NA).