En el marco de un prolongado y complejo litigio laboral y penal, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro resolvió suspender la orden de desalojo que pesaba sobre la planta fabril de la empresa neumática Fate, ubicada en la localidad bonaerense de Virreyes, partido de San Fernando. La decisión judicial se adoptó tras conceder un recurso de casación presentado por la defensa de los operarios y la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), dejando sin efecto de manera provisional el lanzamiento hasta tanto se pronuncie el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

La resolución judicial otorga un respiro a los trabajadores en su permanencia dentro de las instalaciones, en un conflicto que se desató tras el anuncio del cierre de la planta y la cesantía de 920 operarios por parte de la firma de la familia Madanes Quintanilla. Mientras la patronal califica de «ilegítima» la presencia de los excolaboradores en una propiedad privada y exige la restitución del inmueble, la representación gremial sostiene que el fuero penal no debe resolver un diferendo de matriz estrictamente laboral.

A la disputa por la toma del predio se le suma la vertiente salarial. Desde el SUTNA denuncian el incumplimiento en el pago de nueve quincenas adeudadas y reclaman el acatamiento de resoluciones de conciliación y haberes previstos en los acuerdos bilaterales. En paralelo, el sindicato promueve en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley de ocupación temporaria de la planta, declarando la utilidad pública de la producción para preservar las fuentes de trabajo y la actividad industrial.

Fuente: Telefe Noticias / Agencia Noticias Argentinas (NA) / Cobertura judicial.

Fotografía: Agencia NA / Prensa SUTNA.