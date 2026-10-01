En una clara muestra de dinamismo operativo y flujo constante hacia las arcas del Banco Central, la industria aceitera y la exportación de cereales anotaron durante septiembre una marcada recuperación respecto del mes anterior. La liquidación de divisas alcanzó los US$3.228 millones, cifra que representa un salto del 17% en relación con agosto y se posiciona como el tercer mejor registro para un noveno mes del año en el último cuarto de siglo.

De acuerdo con las cifras relevadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) —entidades que concentran cerca de la mitad de los envíos al exterior del país—, el repunte mensual respondió principalmente a una aceleración en la comercialización del maíz y a un ritmo sostenido de embarques. Con este desempeño, el acumulado entre enero y septiembre de 2026 superó la barrera de los US$22.275 millones.

Sin embargo, en el contraste interanual la foto adquiere matices diferentes. Frente a septiembre de 2025, el ingreso de divisas experimentó un retroceso de 22 puntos porcentuales, diferencia explicada por la alta base de comparación del año previo, cuando regían esquemas extraordinarios y quitas temporales de retenciones al grano.

En paralelo, las perspectivas de cara al mediano plazo proyectan un horizonte auspicioso. Informes de la Bolsa de Comercio de Rosario auguran un ciclo 2026/27 histórico, con un aporte potencial de hasta US$42.200 millones en exportaciones agroindustriales si las condiciones agroclimáticas acompañan el desarrollo de la cosecha.

Fuente: Portal de noticias TN (Todo Noticias) / Informe de CIARA-CEC y Bolsa de Comercio de Rosario.

Origen de la fotografía: Secretaría de Agricultura de la Nación (mencionada en la publicación original de TN).