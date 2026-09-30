Las actividades centrales se desarrollarán este domingo 4 de octubre, comenzando a las 11:15 horas con una misa que, por primera vez, se trasladará a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Tras la ceremonia religiosa se realizará una procesión ampliada que recorrerá la Avenida Rivadavia hasta Colón, Hipólito Yrigoyen y Dorrego, incluyendo un tradicional rezo por los enfermos frente a la Clínica Privada Hispano-Argentina antes de culminar en la Plaza España. En la plaza se bailará la Jota Aragonesa y quedará formalmente inaugurado el clásico patio de comidas típicas a partir de las 12 horas.

El menú incluirá opciones tradicionales como papas españolas, chorizo a la pomarola, empanadas gallegas, tortillas y la clásica paella elaborada con la receta histórica del Club Español. Desde la organización recordaron que para la paella es necesario realizar una reserva previa llamando al teléfono del club, ya que se preparan cantidades limitadas para garantizar la calidad.

A partir de las 15 horas comenzarán los espectáculos artísticos con la participación de cuerpos de danza infantiles, de adultos, ballets españoles y números musicales a cargo de artistas invitados. La vicecónsul de España, Andrea Tolosa, extendió la invitación a toda la comunidad y especialmente a los descendientes y nuevos solicitantes de la nacionalidad para reencontrarse con sus raíces.