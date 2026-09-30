El sorteo extraordinario por pago contado de la rifa del club Olimpo se realizó y el número favorecido resultó el 768 adquirido por Gustavo Rodera

El premio consistía en un automóvil 0Km Renault Kwid que desde la realización del sorteo tiene dueño

A la 5º edición de ”Tu sueño más cerca” le resta el sorteo final que se llevará a cabo en el mes de diciembre y cuyo primer premio corresponde a un terreno ubicado en el Barrio Alem, mientas que para el segundo y tercer premio habrá órdenes de compras por $ 4.000.000 y $ 1.500.000