En medio de un escenario climático atípico con bajas temperaturas que persisten, el sector agropecuario local avanza en la etapa de desarrollo de la cosecha fina en condiciones operativas óptimas, aunque con la mirada atenta puesta en el comportamiento del clima y las variables económicas.

En diálogo periodístico, Juan Ouwerkerk, presidente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, brindó un panorama detallado sobre la realidad agrícola del distrito, destacando tanto el buen estado de los sembrados como los desafíos a los que se enfrentan los productores.

Cultivos de fina y amenaza de enfermedades

Respecto al estado de la fina, Ouwerkerk señaló que los sembrados vienen desarrollándose «de una manera muy buena, casi en estado óptimo». Sin embargo, advirtió sobre la persistencia de días fríos y húmedos en una época donde debería comenzar a elevarse la temperatura.

Aunque no se han registrado excesos hídricos de gravedad, la humedad constante obliga a mantener un monitoreo permanente sobre la sanidad de los lotes. «Hay que estar muy atento a las enfermedades de hoja, sobre todo en la cebada, donde ya algunos lotes han sido tratados preventivamente con fungicidas», detalló el dirigente cooperativo.

La expectativa ante el fenómeno del «Superniño»

Uno de los temas centrales de conversación en la comunidad rural es el pronóstico de precipitaciones abundantes de cara a los próximos meses debido al fenómeno del Superniño. Al respecto, Ouwerkerk reconoció que existe una preocupación generalizada.

«Si bien las mayores lluvias parecerían concentrarse del centro del país hacia el norte, para nuestra zona no deja de ser un motivo de alerta», afirmó. La inquietud principal no solo radica en la protección de los cultivos cercanos a la cosecha, sino también en el estado de la infraestructura vial: «Si llegamos cerca de la cosecha con tantas lluvias, el estado de los caminos rurales va a ser una preocupación grande». No obstante, valoró los trabajos preventivos de limpieza de arroyos y canales que se vienen realizando en el distrito.

Balance de la gruesa y ecuación económica

En relación con la campaña de cosecha gruesa, Ouwerkerk confirmó que los trabajos han culminado casi en su totalidad tras superar diversos retrasos hídricos que afectaron principalmente al cultivo de soja. En el caso del maíz, se logró avanzar de manera significativa en las últimas semanas, quedando solo remanentes habituales para la época.

En el plano económico y comercial, indicó que los precios internacionales se mantienen en valores razonables. Sin embargo, remarcó la tensión existente en los márgenes de rentabilidad: «Los costos en pesos siguen subiendo muchísimo y el dólar se mantiene planchado. Estuvimos 50 años esperando estabilidad cambiaría, así que ahora hay que adaptarse a un dólar quieto y ajustar muchísimo los costos».

La Cooperativa Alfa proyecta el cierre del año

De cara al último tramo del año, la Cooperativa Alfa se prepara para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria, convocada para el próximo 16 de octubre, donde se presentará ante los socios el balance y la memoria de lo actuado durante el último ejercicio.

Finalmente, Ouwerkerk enfatizó la importancia de lograr una campaña exitosa para dinamizar la economía local: «Ojalá venga una gran cosecha y la podamos levantar. Si es así, habrá mucho trabajo para camioneros y prestadores de servicios, que es lo que necesita la ciudad para que la rueda vuelva a girar más rápido