El Consejo Escolar de Tres Arroyos continúa trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, acompañando las necesidades de las instituciones y gestionando mejoras que permitan garantizar espacios adecuados, seguros y accesibles para estudiantes, docentes y auxiliares.

En el marco del trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires y el Municipio, se llevan adelante distintas intervenciones: algunas ya se encuentran en ejecución, mientras que otras han sido licitadas y adjudicadas y comenzarán en breve.

Entre las principales obras y gestiones se destacan:

* EES N.º 10: trabajos en cocina y comedor, con una inversión de $106.607.800,92.

* Escuela Agraria N.º 1: obra de gas, con una inversión de $39.950.000.

* Escuela Secundaria N.º 1: trabajos de cubierta y desagües pluviales, instalación eléctrica y pintura, con una inversión de $86.000.000.

* Escuela Secundaria N.º 3: construcción de un baño accesible, con una inversión de $4.000.000.

* Escuela de Educación Especial N.º 502: trabajos de calefacción, con una inversión de $2.000.000, ya ejecutados.

* Escuela Secundaria N.º 2: obra de calefacción que se encuentra en ejecución.

Estas intervenciones forman parte de una inversión que supera los $250 millones, destinada a mejorar la infraestructura escolar y dar respuesta a las necesidades edilicias de las comunidades educativas.

Entrega de mobiliario escolar

En un trabajo conjunto entre el Municipio de Tres Arroyos, la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Escolar, se llevará adelante la entrega de mobiliario a las siguientes instituciones:

* CEC N.º 801.

* Escuela Secundaria N.º 7.

* Escuela Secundaria N.º 8.

* ESEA N.º 1.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, proporcionando espacios más adecuados para estudiantes y docentes.

Convocatoria a transportistas

Se convoca a transportistas que cuenten con vehículos debidamente habilitados y estén interesados en incorporarse como proveedores del servicio de transporte escolar.

Las personas interesadas podrán acercarse a la sede, ubicada en Alvarado 446, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, para recibir información y presentar la documentación correspondiente.

Desde el Consejo Escolar reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las comunidades educativas, impulsando una gestión responsable de los recursos y acciones concretas que permitan seguir mejorando las condiciones edilicias y educativas de las escuelas de nuestro distrito.

CONSEJO ESCOLAR DE TRES ARROYOS