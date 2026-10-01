El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para octubre, noviembre y diciembre anticipa un escenario particular en la Argentina, en pleno desarrollo del fenómeno conocido como Súper Niño.

Y varios municipios bonaerenses tendrán lluvias por encima de los valores habituales y menos chances de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas.

El trimestre que comienza en primavera y terminará ya iniciado el verano tendrá un comportamiento climático que se apartará en varias regiones de lo que suele esperarse para esta época del año.

El pronóstico climático trimestral del SMN muestra una amplia zona de la provincia de Buenos Aires con mayores probabilidades de registrar temperaturas medias por debajo de los valores normales.

El dato más elocuente aparece en el centro del país. El SMN prevé que este raro «desvío térmico» implique temperaturas inferiores a las normales en gran parte del territorio nacional, entre los que se destaca el noroeste, oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

A esa zona se suma otra franja en la que el pronóstico ubica las temperaturas entre normales e inferiores a lo normal: el resto del territorio. Menos calor extremo

El pronóstico tiene otro dato que resulta relevante después de los últimos años de temperaturas elevadas: el SMN señala que no se descarta una menor amplitud térmica media y que existen mayores probabilidades de una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas.

Pero es importante aclarar que el informe no permite anticipar episodios particulares de corta duración, como olas de calor o de frío.

De acuerdo al informe al que accedió Agencia DIB, se espera frío por debajo de lo habitual (unos 20 grados) para esta fecha en los distritos de General Villegas, Ameghino, Pinto, Lincoln, Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Hipólito Hirigoyen, Bolívar, Daireaux, Tres Lomas, Salliqueló, Alsina, Guaminí, La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Pringles, Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Rosales, Villarino, Patagones y Tres Arroyos.

También más lluvias

El otro componente destacado del escenario son las precipitaciones.

El SMN prevé lluvias superiores a las normales en esa misma cantidad de municipios. En promedio, suelen ser unos 250 milímetros por mes, de acuerdo a los registros históricos.

En tanto, se vaticinan que las lluvias serán más intensas en algunos distritos del norte, como Colón, Arrecifes, Pergamino, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Salto, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y Chacabuco.

El mapa deja así una combinación particular para buena parte del país: mayor cantidad de agua y temperaturas medias más bajas.

(Con información de DIB)