La infraestructura del Centro Municipal de Salud inicia una nueva etapa de transformación en sus áreas exteriores. Luego de completar el retiro preventivo de ejemplares arbóreos que representaban un potencial peligro para la seguridad edilicia y transeúnte, las autoridades sanitarias pusieron en marcha un proyecto de parquización y puesta en valor de sus espacios verdes.

La intervención inicial en los árboles situados en el acceso principal y en las inmediaciones del área de Maternidad respondió a criterios strictly analíticos y de preservación. Las raíces de gran porte no solo habían provocado el levantamiento y deterioro de la vereda peatonal, sino que la envergadura de las especies generaba un riesgo inminente de colapso sobre las instalaciones hospitalarias ante la eventualidad de temporales severos vinculados al fenómeno meteorológico El Niño.

Con el propósito de mitigar riesgos y redefinir el paisaje institucional, el director asociado del establecimiento, Juan Manuel Serna, y el subsecretario de Gestión Ambiental, Gabriel Francia, sostuvieron una mesa de trabajo con un equipo de paisajismo integrado por Silvina, Evelyn, Mariana y Mercedes. Durante el encuentro se definieron los criterios botánicos y de diseño que guiarán la nueva arquitectura paisajística.

Desde la dirección del nosocomio enviaron un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ratificando que el plan de reforestación repondrá los ejemplares extraídos mediante la selección de árboles y plantas florales de menor impacto radicular, adaptadas a las dinámicas del espacio hospitalario. La iniciativa busca ofrecer un entorno funcional, visualmente estimulante y seguro tanto para el personal de salud como para los pacientes y visitantes.