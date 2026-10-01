Este mañana en el salón blanco del HCD se llevó a cabo la reapertura del Consejo de Medio Ambiente con una reunión ampliada a varios sectores y contando con la presencia del Geólogo Federico Isla

La Concejal Cecilia Del Aguila junto con el Concejal Carlos Avila coordinaron una reunión que contó con la presencia de concejales, autoridades del Concejo Deliberante, y público en general

También estuvieron presentes integrantes del Gabinete y el propio Intendente Pablo Garate; durante la reunión fueron voceros Isla, el Director de Medio Ambiente Gabriel Francia y el Intendente Pablo Garate.