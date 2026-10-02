En el marco de las actividades comunitarias desarrolladas durante «La Previa de la Previa», el Programa Municipal de Prevención en Consumos Problemáticos y Promoción de la Salud Mental llevó adelante una intervención participativa orientada a fomentar la contención y la escucha activa de la población adolescente.

La dinámica propuso la construcción de un mural interactivo en el que las y los jóvenes que circulaban por el lugar expresaron sus sensaciones e inquietudes respondiendo a dos consignas centrales: ¿Qué cosas nos pesan? y ¿Qué cosas nos calman?. El dispositivo buscó derribar tabúes cotidianos y habilitar la palabra sobre temáticas socioafectivas que frecuentemente quedan relegadas en las dinámicas de la juventud.

Entre los factores señalados como cargas o aflicciones emocionales de mayor recurrencia, los participantes destacaron la incertidumbre por el futuro, la sobrecarga de responsabilidades, los conflictos sociofamiliares, las restricciones económicas, la rumiación mental («sobrepensar») y las barreras para exteriorizar sus vivencias personales.

En contraposición, al enumerar las herramientas y espacios que les brindan contención y tranquilidad, emergió con claridad el valor determinante de las redes afectivas —amigos y familiares—, sumado a la práctica deportiva, la música, los videojuegos, el uso de dispositivos móviles y la concurrencia a lugares comunitarios significativos.

Desde los equipos profesionales del programa remarcaron que el objetivo primordial de la acción superó la mera recolección de testimonios, apuntando a abrir canales de comunicación genuinos e interpelar al mundo adulto sobre la importancia de acompañar desde la presencia activa en la escuela, el hogar, los clubes y las instituciones barriales.

Ante dudas, consultas o necesidad de orientación en salud mental y prevención de consumos, la comunidad puede comunicarse a la línea de atención 2983-608497, interactuar a través de las redes sociales en Instagram (@programadeprevencionconsumos) o dirigirse de manera presencial a la sede ubicada en la calle La Rioja 100.