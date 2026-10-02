En entrevista con Radio 3 Continental, la concejal de la Coalición Cívica ARI, Cecilia del Águila, brindó detalles sobre la reciente sesión del Consejo Asesor de Ambiente y Sustentabilidad, la cual contó con una amplia concurrencia de vecinos, prestadores turísticos e integrantes de la sociedad civil. La reunión había sido solicitada tras los intensos temporales registrados en el año para evaluar el impacto de la erosión costera en Claromecó, Reta y Dunamar, un fenómeno que afecta tanto el desarrollo de los servicios como la planificación turística de la región.

Durante el encuentro, el geólogo e investigador Federico Isla expuso un diagnóstico sobre el estado del litoral marítimo y remarcó la importancia de monitorear el drenaje de los pluviales y controlar la proliferación de ostras exóticas en la desembocadura de los cursos de agua. Del Águila destacó que existió predisposición por parte del Departamento Ejecutivo para trabajar en conjunto y acordar intervenciones técnicas que permitan estabilizar la presencia de arena y mitigar las consecuencias de futuros fenómenos climático