En el programa Mañana Urbana de Radio 3 Continental, Patricia Tagliabue y Adrián Parravicini brindaron detalles sobre la «Cujupla» (Cumbre de Juegos de Plaza), una iniciativa conjunta entre la Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación y el Profesorado de Educación Física del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 33. El evento se llevará a cabo este sábado, de 14:00 a 17:00 horas, en la Plaza de la Memoria —ubicada junto al Polideportivo Municipal y la Terminal de Ómnibus—, marcando la primera vez que ambas carreras intervienen en dicho espacio público.

La propuesta busca habitar el espacio público y promover la interacción intergeneracional a través del juego, recibiendo a participantes de todas las edades, desde las primeras infancias hasta adultos mayores. Como parte de la formación práctica de los estudiantes, las actividades se planificaron a partir de un relevamiento del barrio y están adaptadas para incluir a personas con discapacidad. La jornada incluirá juegos tradicionales, dinámicas de habilidades motrices, un inicio y cierre compartido, además de espacios de juego libre. Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, agua para hidratarse y algo para compartir.

El Instituto 33 anunció la apertura de inscripciones para sus carreras terciarias y docentes

A partir del 1° de diciembre estará disponible el trámite virtual para la oferta académica 2026. La institución cuenta con opciones técnicas y profesorados de cuatro años de duración.

Durante la visita a los estudios de Radio 3 Continental, autoridades y docentes del ISFDyT N° 33 confirmaron que a partir del 1° de diciembre se abrirá la preinscripción virtual para el ciclo lectivo 2026 a través del formulario del sistema oficial. Posteriormente, los aspirantes deberán completar el trámite entregando la documentación en formato papel en la sede institucional, ubicada en el primer piso de la Escuela N° 1.

La oferta académica abarca carreras docentes de cuatro años de duración, entre las que se encuentran los profesorados de Biología, Educación Física, Inglés, Lengua y Matemática. Asimismo, se dictan tecnicaturas superiores de tres años, tales como Agroecología, Alimentos, Tiempo Libre y Recreación, Servicios Gastronómicos y Trabajo Social. Ante cualquier consulta presencial, la preceptoría atiende en los tres turnos habituales, desde las 7:30 hasta las 23:00 horas