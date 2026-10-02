El Museo Mulazzi será escenario este viernes de una jornada dedicada a la lectura, con dos propuestas organizadas por integrantes de la Compañía de Narración Oral y Escénica “Al sol como la cigarra”, en adhesión a la Maratón Nacional de Lectura.

La primera actividad comenzará a las 17.30 y estará destinada a niños de 3 a 9 años. Se narrará el cuento La niña que iluminó la noche, acompañado por una pequeña puesta escénica. Luego, los chicos participarán de una actividad artística en la que podrán elaborar móviles de estrellitas para llevarse a sus hogares. El taller finalizará a las 18.30.

A partir de las 19 y hasta las 20, será el turno de jóvenes y adultos con la propuesta denominada “Leernos”, basada en una lectura compartida y vinculada este año con la temática de la ciencia ficción y los posibles mundos.

Durante el encuentro se recorrerán diferentes obras y autores, con textos relacionados con futuros distópicos y los vínculos humanos en esos escenarios. La propuesta busca utilizar la ciencia ficción como una herramienta para reflexionar sobre el presente y sobre aquello que sucede en la sociedad actual.

La actividad para adultos tendrá además un formato de encuentro, con lecturas, intercambio y conversación. Según explicó Paula, integrante de la compañía, la intención es presentar distintas obras para despertar el interés de los participantes y acercarlos posteriormente a la lectura de esos textos.

Desde la organización destacaron también la importancia de generar espacios de encuentro presencial. La lectura es entendida no solamente como una actividad vinculada a lo cognitivo, sino también como una herramienta social y emocional, en un contexto atravesado por las nuevas tecnologías.

Ambos talleres son arancelados y tienen un valor de $8.000 por persona. En el caso de la propuesta infantil, el costo incluye los materiales para realizar la actividad artística, mientras que el encuentro para adultos incluye el café que se compartirá durante la jornada.