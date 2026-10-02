La agroexportación registró durante septiembre un ingreso de divisas por US$3228 millones, una suba del 17% respecto de agosto último, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

“Septiembre de 2026 es el tercero más alto de la serie de 25 años”, destacaron en Ciara-CEC, que a su vez indicó que en estos nueve meses de 2026 hay un acumulado total de US$22.275 millones que, comparado a igual periodo del año 2025, significó un ingreso inferior del 22%.

En esa línea, remarcaron que el mes pasado se caracterizó por “un flujo sostenido de embarques de maíz derivado de la intensificación de ventas de los productores a la exportación”.

Ciara y CEC aclararon que no realizaron una comparación interanual específica para septiembre, debido a que en septiembre de 2025 el Gobierno nacional había instrumentado el Decreto 682/25, que suspendía la aplicación de derechos de exportación. L

a campaña de maíz 2025/26 fue récord con 64 millones de toneladas y, aunque hubo atrasos en la cosecha por las lluvias de invierno, hasta la semana pasada continuaba la trilla en algunas regiones de la región pampeana.

(Con información de DIB)