La localidad de Copetonas se alista para vivir un fin de semana a puro arraigo e identidad bonaerense. Los próximos 10 y 11 de octubre, la comunidad tresarroyense celebrará la 12ª edición de la ya tradicional Fiesta del Mate y la Torta Frita, un evento con entrada libre y gratuita que año tras año consolida su lugar de relevancia en la agenda cultural y turística de la región.

Durante dos jornadas seguidas, vecinos y turistas podrán disfrutar de un espacio de encuentro que reunirá una nutrida grilla de espectáculos artísticos, variadas propuestas gastronómicas, actividades de recreación para toda la familia y un amplio paseo de compras que congregará a feriantes y productores locales. El broche de oro de la celebración estará a cargo del ascendente dúo musical Roze, que pondrá el marco festivo al cierre de la edición.

En el marco de la organización, los promotores de la fiesta abrieron formalmente la convocatoria para aquellos artesanos que deseen sumarse al predio y exponer sus creaciones ante las miles de personas que se prevé que colmen la localidad. Los trabajadores independientes e interesados en reservar su espacio de exhibición pueden comunicarse al teléfono +54 9 2983 52-7076.

Con una propuesta que revaloriza las costumbres rurales y la convivencia comunitaria, Copetonas ratifica el impulso de una fiesta popular que ya forma parte indisoluble de su patrimonio e historia compartida.