Ciro Bravo tuvo una destacada participación internacional al competir en el Sudamericano y Latinoamericano de BMX desarrollado en Perú, donde representó a la Argentina y consiguió finalizar cuarto en ambas competencias.

En la primera jornada, correspondiente al Sudamericano, Ciro terminó en el cuarto puesto, mientras que al día siguiente volvió a ubicarse cuarto en el Latinoamericano, en una definición en la que peleó hasta el final por el tercer lugar.

La actuación adquiere mayor relevancia por las particulares condiciones de entrenamiento del tresarroyense. Ciro tiene contacto con una pista durante apenas algunos meses del año, por lo que debe afrontar competencias en circuitos que prácticamente no puede entrenar previamente. En Perú solamente pudo realizar un entrenamiento de unos 45 minutos para reconocer la pista antes de competir.

El propio Ciro destacó que viene experimentando una evolución en cada competencia. “Cada fecha mejoro y mejoro”, explicó, al referirse a los cambios que viene observando en su rendimiento.

Su mamá, Débora, también contó el esfuerzo que implica afrontar cada viaje internacional. Para poder viajar a Perú, la familia recibió la ayuda de familiares, conocidos y de María Saavedra, lo que permitió que Ciro pudiera estar presente en una fecha que consideraban importante para su crecimiento deportivo.

Además del BMX, el joven deportista viene incorporando distintas herramientas para mejorar su preparación. Forma parte del programa de Jóvenes Talentos de la Municipalidad, donde recibe acompañamiento con gimnasio, kinesiología, nutrición y psicología. Actualmente realiza entrenamiento de gimnasio tres veces por semana.

Ciro, de 13 años, también continúa trabajando en su preparación física y nutricional. Según contó durante la entrevista, recientemente fue medido por su nutricionista y actualmente mide 1,78 metros.

El calendario deportivo todavía tiene una cita importante por delante. Los días 23, 24 y 25 de octubre competirá en San Juan en el Campeonato Argentino y en la última fecha del Sudamericano y Latinoamericano, cerrando así el año internacional.

Mientras tanto, Ciro continúa entrenando como puede ante la falta de una pista permanente. También trabaja con su profesor de La Rioja en una adaptación a la calle, una alternativa que le permite mantenerse activo y preparado para las competencias.

El esfuerzo de Ciro cuenta además con el acompañamiento permanente de su familia, que sostiene el proyecto deportivo mientras el joven tresarroyense continúa persiguiendo su sueño dentro del BMX.