Los integrantes del bloque de concejales estudiantiles “Mentes en Claro”, de la Escuela Secundaria N° 10 de Claromecó, viajaron a la ciudad de La Plata junto a miembros del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, como parte del premio obtenido en el concurso “Los estudiantes y el Concejo Deliberante”.

La propuesta tuvo como objetivo ofrecer a los jóvenes una experiencia educativa, cultural e institucional, combinando el conocimiento de la historia y el patrimonio de la capital bonaerense con actividades vinculadas a sus intereses y a los proyectos que desarrollaron durante su participación en el concurso.

Durante el viaje, los estudiantes recorrieron distintos espacios históricos e institucionales de la ciudad, entre ellos el Honorable Concejo Deliberante de La Plata, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la Catedral de La Plata, el Museo y Archivo Dardo Rocha y el Teatro Argentino, donde pudieron conocer parte de la historia, la cultura y el funcionamiento de instituciones que forman parte del cordón fundacional de la ciudad y que son representativas de la provincia.

También tuvieron la oportunidad de conocer los estudios y el funcionamiento del canal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), acercándose al detrás de escena de una producción audiovisual y al trabajo que se desarrolla en un medio de comunicación universitario.

En el marco de esta experiencia, visitaron además la Facultad de Derecho, en donde fueron recibidos muy amablemente por uno de los anteriores ganadores del HCD Estudiantil Valentino Ottaviano, y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. En esta última institución participaron de un simulacro de programa de televisión, en el que asumieron distintos roles y tuvieron la posibilidad de presentar y desarrollar los proyectos que habían elaborado durante el concurso “Los estudiantes y el Concejo Deliberante”.

La agenda también incluyó un momento especialmente significativo para los jóvenes, que se encontraron con la actriz tresarroyense Valeria Piscicelli, quien los recibió en el Teatro Comedia para compartir una función de “Bajo la tormenta”, obra que protagoniza.

De esta manera, el viaje permitió a los estudiantes conocer nuevos espacios, acercarse al funcionamiento de instituciones públicas, educativas y culturales, explorar ámbitos vinculados a la comunicación y poner en práctica sus propias ideas y proyectos.

La experiencia representó la continuidad de una propuesta que busca promover la participación juvenil, fortalecer el vínculo entre los estudiantes y las instituciones democráticas y generar espacios donde sus voces, iniciativas y proyectos puedan ser protagonistas.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se agradece especialmente a los estudiantes Josefina Marchini, Gael García Nicolino, Lara Olmedo, Facundo Trujillo, Emma Wilson, Guadalupe Hernández, Ludmila Caparrós Vallejos y Bautista Coronel, por su compromiso, entusiasmo y participación durante todo el proyecto.

Asimismo, se reconoce y agradece el acompañamiento de los docentes Melisa Lagún, Alicia Valladares y Luciano Ouwerkerk, quienes sostuvieron a los estudiantes en este proceso y fueron parte fundamental para concretar esta experiencia.

El HCD de Tres Arroyos celebra la participación y el compromiso de los jóvenes, y reafirma su voluntad de continuar generando espacios de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana para las nuevas generaciones.