El Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos continúa con el despliegue del programa de Salud Escolar, una iniciativa territorial destinada a acercar la atención médica pública directamente al ámbito educativo. La propuesta busca promover el cuidado integral de la niñez y detectar en forma oportuna distintas condiciones de salud que requieran tratamiento o derivación.

La estrategia sanitaria tuvo su inicio en el distrito en septiembre de 2025 tras la rúbrica de un convenio con el gobierno provincial. A partir de ese hito, profesionales del área recorren periódicamente las escuelas primarias públicas del partido realizando evaluaciones físicas y brindando talleres de prevención.

Durante el primer ciclo de implementación en 2025, los equipos completaron operativos en 13 establecimientos educativos, donde se evaluó a un total de 147 niños y niñas. Dicha labor derivó en 98 interconsultas con especialistas: 40 para Odontología, 24 para Nutrición, 20 para Oftalmología, 12 para Pediatría y Medicina General, una para Cardiología y una para Fonoaudiología. La contención y el seguimiento posterior de cada caso quedaron bajo el monitoreo del equipo de Trabajo Social.

En el transcurso de 2026, la agenda de visitas se reanudó el 22 de abril. Hasta la fecha, los profesionales de la salud recorrieron 15 colegios y brindaron asistencia a 247 alumnos, generando 267 nuevas derivaciones a servicios de mayor complejidad o seguimiento especializado.

Entre los diagnósticos y controles efectuados durante el corriente año, 96 intervenciones correspondieron al área metabólico-nutricional, 90 a Odontología, 43 a la revisión y aplicación de vacunas faltantes, 29 a Oftalmología, 5 a Pediatría y Medicina General, 3 a Fonoaudiología y una al área de Aparato Respiratorio. El espacio en las aulas facilita además la revisión del calendario obligatorio de vacunación, permitiendo aplicar las dosis requeridas durante la propia jornada.

Con estas cifras, el acumulado general del programa alcanza los 394 niños y niñas asistidos en escuelas públicas tresarroyenses.

Las jornadas están a cargo de un equipo interdisciplinario de Atención Primaria de la Salud conformado por el pediatra Dr. Juan Manuel Zárate, la licenciada en Enfermería Daniela Reynal, la nutricionista Sofía Colantonio, la licenciada en Trabajo Social Marina Nepote, la odontóloga Lucrecia Molfese y el cuerpo de promotores de Salud Comunitaria, bajo la coordinación de Carla Moreno.

Autoridades del Centro Municipal de Salud remarcaron que este trabajo coordinado entre el sistema sanitario, el ámbito educativo y las familias resulta fundamental para afianzar el desarrollo saludable e integral de las infancias en todo el municipio.