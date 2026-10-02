Luego de protagonizar un hecho calificado de excepcional por especialistas en derecho penal en Estados Unidos, Christa Pike permanece internada y bajo estricta observación médica en un centro hospitalario fuera de las instalaciones penitenciarias de Tennessee. La reclusa de 50 años, que debía convertirse en la primera mujer ejecutada en dicho estado en más de dos siglos, sobrevivió a la administración de dos tandas completas de fármacos letales.

El procedimiento comenzó durante la noche del miércoles tras una agitada jornada judicial. Horas antes del horario fijado, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito había dispuesto un freno temporal al procedimiento, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la suspensión y autorizó al estado a proceder con la ejecución por inyección letal.

A las 19:27, al abrirse las cortinas del recinto de la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, los periodistas presentes presenciaron el inicio de la aplicación de pentobarbital. Sin embargo, transcurridos los minutos, la condenada continuaba consciente, llegó a mover la cabeza e interpeló al personal por sensaciones físicas en sus brazos.

Ante la falta de efecto, las autoridades penitenciarias activaron la segunda ronda de inyecciones contemplada en el protocolo de la jurisdicción hacia las 20:26. A pesar de recibir la dosis adicional, Pike mantuvo la respiración y los testigos reportaron haber escuchado ronquidos desde la cámara de ejecución hasta que la transmisión interna fue interrumpida cerca de las 20:53.

Al agotarse las tandas estipuladas por la normativa estatal —la cual no prevé un tercer intento en la misma sesión—, el Departamento Correccional dispuso el traslado de emergencia de la detenida para que reciba atención médica externa.

De manera simultánea, el equipo legal que representa a Pike presentó un recurso de urgencia ante los tribunales para frenar cualquier intento posterior. La defensa sostiene que continuar con el procedimiento tras lo ocurrido constituye un trato inhumano y degradante, vulnerando las garantías constitucionales contra los castigos crueles e inusuales. En tanto, las autoridades de Tennessee analizan el alcance de la orden judicial y el vencimiento de la fecha fijada para la ejecución.

Fuente: A24 / AP / EFE.

Origen de la fotografía: Agencia AP / Archivo periodístico.