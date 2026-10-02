Lo que hasta hace semanas parecía un terreno minado de resistencias en el Congreso nacional se transformó, bajo el marco del Argentina Week en París, en una oportunidad de negociación al más alto nivel. En el oficialismo dan por sentado que la delegación encabezada por el presidente Javier Milei junto a 13 gobernadores logró el consenso necesario para asegurar los votos que permitan eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El giro táctico responde a una diplomacia de contención desplegada en territorio europeo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, asumió un rol central en los diálogos con los mandatarios provinciales. Con el objetivo de desactivar fricciones territoriales antes de los comicios legislativos, la funcionaria garantizó que La Libertad Avanza no armará listas competidoras en las provincias que respalden la iniciativa.

A esta oferta de paz política se sumó la presencia clave del ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. En un contexto marcado por tensiones macroeconómicas locales, el equipo económico ofreció respaldo para que las administraciones provinciales puedan acceder a financiamiento externo ante organismos multilaterales a tasas competitivas, un recurso clave para sostener la obra pública local.

A pesar de que referentes provinciales como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) ratificaron posturas proclives a la reforma electoral, varios de los mandatarios presentes optaron por mantener la cautela sin pronunciarse públicamente. No obstante, en los pasillos de Balcarce 50 predomina el optimismo para convocar a debate en el Congreso de forma inminente, si bien deberán evaluar el escenario legislativo ante la embestida opositora en la Cámara de Diputados.

Fuente: Infobae (por Brenda Struminger, publicado el 1 de octubre de 2026).

Origen de la fotografía: Sarah Meyssonnier / Reuters (vía Infobae y TN).