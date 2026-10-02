En el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en la ciudad de Madrid, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar un claro matiz respecto de las posturas del Poder Ejecutivo nacional. Mientras el presidente Javier Milei lleva adelante su agenda en Francia —lo que dejó interinamente al mando del Ejecutivo al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala—, la titular del Senado expuso ante legisladores internacionales con un discurso centrado en el rol del Estado, el desarrollo de las pymes y la protección del empleo frente al avance de la tecnología.

Al abordar la acelerada irrupción de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral, Villarruel definió la discusión como un dilema ético y social. «El debate sobre la inteligencia artificial no es meramente técnico; es una encrucijada humana. No habrá un Estado eficiente ni una democracia plena si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica», subrayó la vicemandataria, señalando que la producción y el empleo constituyen los «verdaderos cimientos» de la región.

En ese sentido, la titular del Senado reclamó un rol activo de las instituciones públicas para evitar brechas de desigualdad en el sector productivo. «Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la pequeña y mediana empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital», sostuvo. Sus palabras marcaron un evidente contraste con la línea discursiva de la Casa Rosada y las lecturas de los sectores de la oposición que advierten sobre un marco de retraimiento industrial.

A su vez, Villarruel instó a consolidar «políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización», marcando una línea de acción orientada al fomento productivo tradicional. No obstante, rechazó las posturas asistencialistas al remarcar que «la respuesta jamás puede ser el repliegue ni la resignación de un subsidio permanente», reivindicando al trabajo formal como «el norte innegociable de toda política económica».

Durante su estadía en la capital española, donde fue recibida en audiencia por el rey Felipe VI, la vicepresidenta desplegó además una agenda institucional que incluyó encuentros bilaterales con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons; la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez Urrutia, y el diputado nacional paraguayo Francisco Petersen Veiluva.

Fuente: MinutoUno (publicado el 1° de octubre de 2026).

Origen de la fotografía: Prensa Senado de la Nación / XII Foro Parlamentario Iberoamericano.